Venezuela: ministero Esteri russo, politica sanzionatoria Usa ha superato ogni limite (3)

- Parra, l’oppositore dissidente venezuelano eletto presidente del parlamento con i voti dei deputati filo-governativi e di una parte dell’opposizione, ha condannato le sanzioni. “Condanniamo in forma energica e categorica le sanzioni contro deputati dell’Assemblea nazionale, che rappresentano il popolo nel suo insieme. E’ inaccettabile che paesi stranieri pretendano di condizionare la libertà di coscienza dei nostri parlamentari. Queste azioni unilaterali non contribuiscono in alcun modo a generare un contesto di intesa”, si legge in un comunicato a firma del direttivo guidato da Parra. (segue) (Rum)