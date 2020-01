Venezuela: ministero Esteri russo, politica sanzionatoria Usa ha superato ogni limite (4)

- La condanna di Parra si aggiunge a quella del governo venezuelano. “La Repubblica bolivariana del Venezuela denuncia la pratica illegale per la quale l’élite dominante degli Usa applica misure coercitive unilaterali contro servitori pubblici venezuelani”, si legge in un comunicato diffuso dal governo di Caracas. “Con l’imposizione di misure arbitrarie nei confronti del presidente dell’Assemblea nazionale, Luis Parra, (…) il governo di Donald Trump vuole occultare il suo fallimento nel tentativo di imporre un cambio di governo con la forza e acuisce la sua intromissione negli affari interni del Venezuela, al punto di immischiarsi in affari esclusivi del parlamento venezuelano”. (segue) (Rum)