Venezuela: ministero Esteri russo, politica sanzionatoria Usa ha superato ogni limite (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 gennaio, in due momenti diversi e forti di due maggioranze distinte, Guaidò e Luis Parra, dissidente del partito Volontà popolare (Vp), hanno giurato come presidente del parlamento, le cui funzioni sono ancora disconosciute dal governo. Il caso si è aperto con l'elezione di Parra a presidente dell'An, appoggiato da parte del'opposizione e dal partito di governo Psuv (Partito socialista di unità venezuelana). Una seduta contestata da Guaidò: secondo quanto denunciano diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. (segue) (Rum)