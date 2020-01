Commercio: Uiltucs Lazio, bene confronto tra ambulanti e sottosegretario Morani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proficuo confronto dei rappresentanti del settore del commercio sulle aree pubbliche e il sottosegretario per lo Sviluppo economico Alessia Moran"i. A dirlo Alessia Salmoni responsabile Uiltucs per il Commercio sulle aree pubbliche del Lazio. "Oggi - spiega, in una nota Salmoni - la Uiltucs, insieme a Casambulanti Puglia e Unionecommercio-Unibasilicata, è stata ricevuta dal sottosegretario allo sviluppo Economico Alessia Morani: un'occasione per sottolineare tutte le criticità in cui versa il settore del commercio ambulante, per il quale serve una nuova legge Quadro di riferimento e una normativa fiscale adeguata". "L'incontro - conclude - segue quello tenutosi pochi giorni fa dalle stesse rappresentanze del settore con il viceministro per l'Economia e le finanze, Antonio Misiani". (Rer)