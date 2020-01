Sociale: Fico, necessario piano interventi periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci vuole un piano per interventi nelle scuole, per la rigenerazione urbana, a cominciare dalle periferie. Che fissi obiettivi chiari e misurabili per aumentare livelli di istruzione, assistenza sociale, occupazione e qualità della vita nelle aree più degradate”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico nel documento di saluti inviato in occasione dell’inaugurazione della Cittadella dell’inclusione di Quarto, in provincia di Napoli, voluta dalla fondazione Centro Educativo diocesano Regina Pacis. Fico ha aggiunto: “Un piano che permetta di offrire attività culturali, sportive e ricreative che possano prevenire devianze e comportamenti criminali nei minori”. Il presidente Fico ha concluso i suoi saluti ricordando l’importanza della responsabilità e la necessità di “eliminare le barriere che impediscono di vivere una vita dignitosa”.(Ren)