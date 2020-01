Regione Lazio: online bando "Teatri, librerie e cinema verdi e digitali", 3 mln per investimenti green

- È online il bando della Regione Lazio che sostiene con contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro gli investimenti green (ristrutturazioni con diagnosi energetica) e digitali di cinema, teatri e librerie indipendenti. Un'azione nata con l'obiettivo di sostenere i luoghi della cultura di fronte alle sfide dell'innovazione imposte dal nuovo contesto economico e tecnologico. Il bando "Teatri, librerie e cinema verdi e digitali" è pensato per favorire gli investimenti di cinema, teatri e librerie indipendenti nelle nuove tecnologie digitali e nei processi di efficientamento energetico. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) e ai liberi professionisti che siano gestori o titolari di sale cinematografiche, teatri e librerie indipendenti. È prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro di cui 2 milioni saranno destinati a investimenti in tecnologie digitali (come l'acquisto di attrezzature, software, strumentazione digitale; acquisizione di brevetti, know-how; acquisti di servizi erogati in modalità cloud computing e software as a service; consulenza specialistica, ecc.) e 1 milione sugli investimenti per l'efficienza energetica (ad esempio, studi di fattibilità e diagnosi energetiche; progettazione; redazione piani di sicurezza e collaudo; acquisizione di brevetti e know-how; opere murarie e impianti; certificazione energetica, ecc.). Le risorse complessive saranno così ripartire: 1 milione ai teatri, 1 milione alle librerie indipendenti e 1 milione alle sale cinematografiche. (segue) (Com)