Regione Lazio: online bando "Teatri, librerie e cinema verdi e digitali", 3 mln per investimenti green (2)

- "Stiamo lavorando per rafforzare la competitività dei teatri, delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio. Un impegno che deve passare da attività e azioni che rispettino l'ambiente e dall'adozione delle più aggiornate tecnologie digitali. Vogliamo che la nostra Regione diventi sempre più terrà fertile per chi lavora con la cultura sostenendo e incoraggiando i tanti operatori del settore", dichiara il capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti. La procedura online di presentazione delle domande a sportello è aperta dall'8 gennaio e si chiuderà il 16 marzo 2020 alle ore 12. Le domande vanno inviate via Pec dalle ore 12 del 31 gennaio 2020 (Com)