Afghanistan: ministero Esteri russo, soddisfatti per ripresa negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Federazione Russa hanno accolto positivamente la ripresa dei negoziati per la pace di Afghanistan tra i rappresentanti degli Stati Uniti e del movimento dei talebani. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing con i giornalisti. “La ripresa dei negoziati di pace a Doha, interrotti lo scorso dicembre, è sicuramente un segnale positivo: il raggiungimento di un accordo tra gli Stati Uniti e il movimento dei talebani è cruciale per l’avvio di un processo di pace in Afghanistan”, ha detto la portavoce della diplomazia di Mosca. (Rum)