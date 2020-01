Davos: presidente polacco Duda incontra segretario generale Opec Barkindo

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha incontrato il segretario generale dell'Opec, Mohammed Sanusi Barkindo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". L'incontro è avvenuto durante il Forum economico mondiale in corso a Davos. Il capo di gabinetto presidenziale, Krzysztof Szczerski, ha informato "Pap" che la loro conversazione ha riguardato la situazione in Medio Oriente e in Venezuela e il loro impatto sul mercato petrolifero. "Entrambi si sono detti d'accordo sulla necessità di potenziare gli sforzi in tema di deescalation della tensione e soprattutto di mantenimento della stabilità politica nei paesi importanti per il mercato del petrolio", ha detto Szczerski. Barkindo ha assicurato a Duda che l'Opec sta facendo quanto necessario per garantire la sicurezza delle forniture e la stabilità dei prezzi. Si è discusso anche di politica climatica. (segue) (Vap)