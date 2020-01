Davos: presidente polacco Duda incontra segretario generale Opec Barkindo (2)

- Il segretario generale dell'Opec ha evidenziato il bisogno di preservare un mercato delle fonti energetiche equilibrato, che conservi la diversità delle fonti e la sicurezza energetica. "A suo dire il cambiamento climatico non è legato a fonti energetiche specifiche, come il carbone o il petrolio, ma alle tecnologie per il loro sfruttamento ed è di ciò che si deve parlare", ha continuato il capo di gabinetto presidenziale polacco. (Vap)