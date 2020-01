Roma: Gasparri, sabato parte rilancio Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'addio dell'ex coordinatore e capogruppo in Assemblea capitolina Davide Bordoni seguito da quello di esponenti storici come i fratelli Fabio e Stefano De Lillo tutti passati alla Lega di Matteo Salvini Forza Italia cerca di riorganizzarsi nella Capitale. Il neo coordinatore e senatore forzista Maurizio Gasparri in una nota annuncia: "Sabato Forza Italia a Roma riparte. Silvio Berlusconi mi ha nominato commissario del nostro partito nella Capitale. Il primo incontro si terrà sabato alle ore 16 all'hotel Universo (via Principe Amedeo 5/b). Parteciperanno militanti, dirigenti, parlamentari, ma soprattutto coloro che vogliono condividere un'azione di rilancio di Forza Italia. Porte aperte a sostenitori di ieri e a nuovi amici. L'incontro sarà aperto da una mia relazione, che indicherà le iniziative concrete che intendiamo assumere, e sarà concluso dal vicepresidente del partito Antonio Tajani". "Roma - prosegue Gasparri - sta morendo, distrutta dalla Raggi, una persona irresponsabile e incapace, come del resto tutti gli esponenti del movimento grillino. Se il '68 voleva portare la fantasia al potere, l'ondata antipolitica ha portato l'ignoranza al potere. Forza Italia sarà decisiva per sconfiggere la Raggi e far vincere il centrodestra unito alle elezioni di Roma. Lanceremo sabato una forte offensiva, torneremo nei quartieri, nelle periferie, tra le categorie, con i cittadini, per un progetto concreto di rilancio di Roma Capitale. Che deve anche avere risorse e poteri adeguati per svolgere la sua funzione". Forza Italia c'è e sarà in campo. Quella di sabato non è soltanto una sfida che riguarda una grande città, ma una sfida nazionale che contribuirà al rilancio dell'azione politica di Forza Italia e di Silvio Berlusconi", conclude Gasparri. (Com)