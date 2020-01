Napoli: a Palazzo San Teodoro convegno mecenatismo culturale

- Giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 18,30 a Palazzo San Teodoro, Napoli, si svolgerà il convegno dal titolo "Ipotesi e tecniche applicative di Art bonus e mecenatismo culturale" promosso dall'associazione "Mecenati per l'arte, per il cinema, per lo sport" (Macs). Al centro della dibattito vi saranno diversi importanti casi di positivo utilizzo dell'Art bonus, tra cui: quello del Teatro di San Carlo, quello del Museo archeologico di Napoli, quello del Museo di Capodimonte e quello del Parco archeologico di Paestum. Come si legge in una nota, dopo la presentazione di Giovanni Lombardi, Presidente di Techno, il fondatore dell'Associazione Macs, il Notaio Roberto Dante Cogliandro, darà il via al dibattito moderato da Annamaria Baccarelli, caporedattrice Rai Parlamento. Interverranno, ancora: Alfonso Andria, presidente del Centro universitario uuropeo Beni Culturali di Ravello; Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Paestum; Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real bosco di Capodimonte; Vito Grassi, presidente Confindustria Campania; Rosanna Purchia, sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli; Paolo Giulierini, direttore del Museo Mann e Achille Coppola, segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. (Ren)