Speciale difesa: Libia, Al Mishri, se violazioni tregua continuano passeremo da difesa ad attacco

- Il Governo di accordo nazionale Libico (Gna) passerà dalla difesa all'attacco qualora le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) continuino a violare il cessate il fuoco. E' quanto dichiarato da Khalid al Mishri, presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, in un'intervista all'agenzia di stampa turca "Anadolu". "Siamo in grado di rispondere alle violazioni - ha precisato Al Mishri - ma se continuano, passeremo dalla difesa all'attacco e porremo fine alla ribellione". L'Alto consiglio di Stato rappresenta l'organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nel 2014 e dissolto due anni dopo. Secondo il politico libico, la transizione democratica e la fine della crisi libica passano necessariamente per l'estromissione di Khalifa Haftar, comandante dell'Lna e "contraltare" del premier del Gna, Fayez al Sarraj. La rimozione di Haftar "è un passaggio obbligato per il processo democratico e per la celebrazione di elezioni in Libia" ha precisato Al Mishri. Il funzionario di Tripoli ha affermato, inoltre, che la convocazione del Comitato militare 5+5, meccanismo creato durante la Conferenza di Berlino del 19 gennaio scorso, dovrebbe avvenire presto. Al Mishri, inoltre, ha messo in dubbio la capacità della Russia, che sostiene Haftar, di influire sull'operato del generale libico in modo determinante. "Se la Russia avesse la capacità di convincerlo ad aderire al cessate il fuoco - spiega il politico libico - ciò sarebbe potuto accadere a Mosca". Il riferimento è ai colloqui tenutisi a Mosca tra le parti libiche il 12 gennaio scorso. Per quanto concerne l'ipotetico invio di una forza internazionale, sotto l'egida dell'Onu, per vigilare sul rispetto del cessate il fuoco, al Mishri ha affermato che il Gna "non insiste" per avere sul campo una forza internazionale di peace-keeping. Al contrario, chiede di indirizzare il supporto militare alle forze del Gna, considerate l'unico governo legittimo. (Res)