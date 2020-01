Speciale difesa: ministro Esteri turco, proposto gruppo lavoro per valutare compatibilità F-35 con S-400

- Le autorità della Turchia hanno proposto la creazione di un gruppo di lavoro che valuti la compatibilità dei sistemi missilistici russi S-400 con gli aerei da combattimento F-35. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu, durante un panel di discussione sul futuro della Nato organizzato nel quadro del Forum economico mondiale attualmente in corso a Davos, in Svizzera. “La preoccupazione principale è che gli F-35 non siano compatibili con gli S-400: alla luce di ciò, abbiamo proposto di creare un gruppo di lavoro che valuti e stabilisca in maniera definitiva l’esatto grado di compatibilità”, ha detto Cavusoglu, aggiungendo che “noi crediamo che non siano incompatibili”. (Res)