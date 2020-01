Speciale difesa: Iraq, rafforzata la sicurezza al confine con la Siria

- Le forze di sicurezza della provincia occidentale irachena dell’Anbar hanno aumentato i controlli al confine con la Siria in previsione di possibili infiltrazioni e movimenti dello Stato islamico (Is). Lo ha detto ad “Agenzia Nova” uno dei leader delle milizie tribali sunnite irachene, Qatari al Ubaidi. "Le forze di sicurezza hanno rafforzato la loro presenza nelle aree desertiche del governatorato, fino al confine con la Siria ", ha detto l’ufficiale iracheno. "Queste misure avvengono in concomitanza con l'avvio delle operazioni per formare due brigate dei combattenti sunniti Hashd al Shaabi nelle regioni occidentali - ha aggiunto Al Ubaidi - allo scopo di sostenere le forze militari schierate nel settore occidentale, fino al confine con la Siria, impedire casi di infiltrazione e monitorare i movimenti delle cellule criminali dell'Is”. (Irb)