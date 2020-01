Speciale difesa: Sudan-Sud Sudan, attacco armato nell'area contesa di Abyei, almeno 29 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 29 persone sono morte in un attacco avvenuto in un villaggio del distretto di Abyei, regione contesa fra Sudan e Sud Sudan. Lo ha riferito in una nota l’amministratore della regione, Kuol Alor Kuol, secondo cui l’attacco è stato compiuto da sospetti membri della tribù misseriya che hanno preso d'assalto il villaggio dinka di Kolom, situato vicino alla città di Abyei, e hanno dato alle fiamme alcune delle sue abitazioni. “I corpi sono stati bruciati ed è impossibile riconoscerle”, ha detto Kuol, precisando che altri 18 abitanti del villaggio sono rimasti feriti nell'assalto prima che gli aggressori si ritirassero. “La situazione al momento è calma e i residenti (nell'area di Abyei) sono tornati tutti. Ora si stanno preparando fosse comuni per le vittime”, ha aggiunto il governatore, sostenendo che attacchi di questo genere sono frequenti nella regione per motivi di accesso alle risorse e ai pascoli. Lo status di Abyei avrebbe dovuto essere risolto tramite referendum dopo un accordo di pace del 2005 che ha preceduto la secessione del Sud Sudan dal Sudan nel 2011, ma il voto non si è mai tenuto. L'area, che ha riserve di petrolio, è popolata dalla comunità etnica ngor dinka e dall'araba Misseriya, che di solito si recano dal Sudan nel Sud Sudan con i loro animali per il pascolo. (Res)