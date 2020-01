Speciale difesa: Iraq, leader sciita Al Sadr, è giunta l’ora dell’indipendenza e della sovranità

- E’ giunta l’ora per l’Iraq dell’indipendenza e della sovranità. Lo ha scritto su Twitter il leader sciita iracheno, Moqtada al Sadr, invitando la popolazione a scendere in piazza domani. Riferendosi ai governanti, Al Sadr ha ricordato che parlavano di un “Iraq indipendente, governato dai giusti, senza corruzione e senza conquistatori”. Domani, 24 gennaio, è prevista a Baghdad un’ampia manifestazione delle fazioni armate sciite contro la presenza degli Stati Uniti in Iraq. Nei giorni scorsi, il presidente della Repubblica dell’Iraq, Barham Salih, ha incontrato l’omologo statunitense, Donald Trump, a margine del Forum economico mondiale in corso nella località svizzera di Davos, nonostante le minacce lanciate dalle milizie sciite. L’incontro è stato il primo tra Salih e Trump dopo l’uccisione del comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani, e del vicepresidente delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu), Abu Mahdi al Muhandis, in un raid Usa avvenuto lo scorso 3 gennaio nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. (Irb)