Speciale difesa: Russia, Fsb ha individuato origine dell’ondata di allarmi bomba negli ultimi mesi

- Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha individuato l'origine dei messaggi anonimi che da mesi riferiscono della presenza di ordigni in diverse strutture commerciali e pubbliche in tutto il paese. "Dal 28 novembre 2019 le autorità giudiziarie di 16 regioni in tutto il paese hanno ricevuto più di mille messaggi anonimi che riferivano della presenza di ordigni esplosivi in una serie di strutture, partiti dal servizio Startmail.com", si legge in una nota del Fsb ripresa dai media della Federazione. L’Agenzia russa per il monitoraggio delle comunicazioni (Roskomnadzor) ha precisato che i rappresentanti del servizio, che si occupa di gestione di caselle di posta elettronica in forma anonima, non ha ancora fornito alle autorità di Mosca i dati relativi agli amministratori delle rispettive caselle. (Rum)