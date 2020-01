Speciale difesa: Congo-Kinshasa, International Crisis Group, in province orientali c'è rischio "guerra per procura"

- Nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo (Rdc) esiste il rischio di una "guerra per procura". È quanto denunciato dall'International Crisis Group (Icg) nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza della regione, secondo cui se i paesi vicini – Burundi, Ruanda e Uganda – continueranno a garantire il loro sostegno ai rispettivi gruppi armati il rischio è quello di generare una crisi a livello regionale. Secondo l’organizzazione non governativa, l'intensificazione dell'ostilità tra i paesi limitrofi minaccia infatti il ritorno a un tipo di guerra regionale che precedentemente ha distrutto la regione. Per questo motivo nel suo rapporto l’Icg afferma che occorre trovare una soluzione diplomatica e mette fortemente in guardia contro la proposta lanciata dal presidente congolese Felix Tshisekedi di invitare Burundi, Ruanda e Uganda a condurre operazioni militari congiunte con le truppe della Rdc nella provincia del Nord Kivu, la più colpita dalla proliferazione delle milizie ribelli. Le province orientali della Rdc sono teatro da diversi mesi di una recrudescenza di attacchi condotti dalle milizie armate, spesso foraggiate dai paesi della regione. Nel tentativo di sradicare la presenza dei gruppi ribelli nella regione, lo scorso 30 ottobre le Forze armate congolesi (Fardc) hanno lanciato un’offensiva dall’inizio della quale oltre 200 civili sono stati uccisi come rappresaglia. (Res)