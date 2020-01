Speciale difesa: Libia, ministro Esteri egiziano, pace possibile con piena attuazione conferenza Berlino

- Se le parti in Libia e la comunità internazionale s'impegnano per una piena attuazione dei risultati della conferenza di Berlino, “la pace regnerà in Libia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nella riunione dei paesi vicini alla Libia in corso ad Algeri, a cui prendono parte i responsabili della diplomazia di Tunisia, Egitto, Sudan, Ciad, Niger e Mali. Nel suo intervento, il ministro egiziano ha denunciato il ruolo della Turchia nella crisi libica, ribadendo che i memorandum d’intesa su demarcazione dei confini marittimi e cooperazione militari firmati il 27 novembre 2019 a Istanbul dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, sono “una violazione del diritto internazionale”. "Esiste un'interferenza flagrante da parte della Turchia nella legge di un paese arabo", ha dichiarato il ministro egiziano, il quale ha denunciato l’invio di combattenti provenienti dalla Siria nel conflitto libico. "La disputa politica è sempre possibile, e se la crisi libica fosse rimasta sul piano politico sarebbe stata risolta. Ma ora siamo di fronte a gruppi terroristici schierati e sostenuti da gruppi che provengono persino dalla Siria", ha dichiarato il ministro egiziano, sottolineando che la soluzione alla crisi libica deve giungere dai libici. Shoukry ha dichiarato che la Turchia ha gettato nel caos la Libia “con i suoi palesi interventi”, aggiungendo: “Non permetteremo di manomettere la sicurezza dei paesi vicini". Il ministro ha inoltre criticato l’attenzione della Comunità internazionale solo nei confronti dello Stato islamico, che ha consentito il proliferare di altri gruppi “pericolosi quanto l’Is e che dovrebbero essere combattuti”. (Ala)