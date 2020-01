Abruzzo: coronavirus, Regione attiva protocolli di prevenzione (2)

- E' importante, però, che non si diffonda la psicosi e che normali patologie respiratorie, anche di stagione, vengano scambiate dai cittadini come contagio da Coronavirus, hanno sottolineato dalla Regione Abruzzo. "Per questo - ha concluso l'assessore Veri' - è importante rivolgersi sempre al proprio medico di famiglia, che saprà valutare il quadro clinico del paziente. Chiedo di evitare di recarsi direttamente ai pronti soccorso ospedalieri, andando ad affollare presidi che in questo periodo dell'anno sono già particolarmente in sofferenza". Per fornire linee guida comuni per fronteggiare eventuali casi sospetti, sono stati convocati per domani in assessorato i direttori sanitari delle Asl ed i responsabili delle malattie infettive. (Ren)