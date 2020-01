Regionali: l'Antimafia svela gli "impresentabili", due in Calabria e uno in Emilia Romagna

- Sono tre i candidati "impresentabili" alle prossime elezioni regionali. Uno in Emilia-Romagna e due in Calabria, dove però pendono dubbi anche su una terza persona, la cui posizione verrà definita nella giornata di oggi. Lo ha reso noto il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, nel corso della presentazione dell'elenco dei candidati che non rispettano il codice di autoregolamentazione delle candidature. E' Mauro Malaguti, della lista Giorgia Meloni-Fratelli d'Italia, il candidato "impresentabile" alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Malaguti ha riportato una condanna in primo grado per peculato. Per quanto riguarda la Calabria, i candidati "impresentabili" sono due, entrambi di Forza Italia-Berlusconi per Santelli. Si tratta di Giuseppe Raffa, rinviato a giudizio per corruzione in concorso, e di Domenico Tallini, anche lui rinviato a giudizio per "più fattispecie di corruzione indebita a dare e ad avere". Domenica 26 gennaio si vota in Emilia-Romagna e Calabria per rinnovare i rispettivi consigli regionali. I due principali sfidanti nella competizione elettorale emiliana sono Stefano Bonaccini, sostenuto dal centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, parlamentare della Lega, candidata del centrodestra. In Calabria, invece, a contendersi la presidenza sono Pippo Callipo, sostenuto dal centrosinistra, e Jole Santelli, parlamentare azzurra e candidata del centrodestra. (Rin)