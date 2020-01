Polonia: viceministro Clima incontra ambasciatore italiano Amati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro per il Clima polacco, Adam Guibourgé-Czetwertynski, ha incontrato l'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati. Lo rende noto il dicastero per il Clima della Polonia, tramite il profilo ufficiale su Twitter. Guibourgé-Czetwertynski e Amati hanno parlato del cosiddetto Green Deal europeo e della cooperazione tra Polonia e Italia in tema di tutela dell'ambiente e del clima. (Vap)