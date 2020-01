Milano: legale Michele Bravi, è distrutto da vicenda, ha scritto lettera a famigliari vittima incidente stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantante Michele Bravi "sta vivendo male, anche perché Michele è purtroppo una vittima di questo procedimento penale perché è un reato che può capitare a chiunque e quindi potete comprendere il suo stato d'animo, è distrutto". Così il suo legale Manuel Gabrielli, che lo assiste nel procedimento per omicidio stradale del 22 novembre 2018, risponde ai cronisti in tribunale che gli chiedono dello stato d'animo di Bravi. "Si è sempre comportato in modo corretto - ha detto l'avvocato replicando alle critiche mosse dal presidente dell'Aifvs - ma anche con le persone offese tant'è che vi sottolineo che gli eredi della defunta non si sono costituiti parti civile perché si ritengono integralmente soddisfatti dal risarcimento dell'assicurazione. Michele ha scritto loro una lettera due, tre mesi dopo il fatto per dire del suo dolore, per mostrare la sua vicinanza e il vuoto che porta con sé". (Rem)