Fca-Psa: Landini, discutere piani produttivi, serve anche intervento governo

- In merito alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Sa e alle ripercussioni che questa può avere sugli stabilimenti in Italia, è bene che si faccia una discussione sui piani di produzione anche con l'intervento del governo, come avviene in Francia. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al Parlamento europeo di Bruxelles, dove partecipa all'evento "L'Europa sociale e del lavoro per chi emigra. Dalla tutela del diritto individuale al riconoscimento del diritto collettivo" organizzato dall'eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino. "Questo problema può esserci", ha detto a chi gli ha chiesto se abbia timore che la fusione Fca-Psa possa avere ripercussioni negative sugli stabilimenti in Italia. "Io sto alle dichiarazioni fatte ad oggi in cui entrambi i soggetti hanno dichiarato che non ci sarebbe chiusura degli stabilimenti", ha aggiunto. Ma "è meglio che questa discussione si faccia con progetti e con piani per capire che tipo di produzione (gli stabilimenti) fanno, cosa vuol dire, quali funzioni possono avere", ha proseguito Landini. "Perché, già adesso, in Italia, ed è quello che ci preoccupa, buona parte delle attività sono sostenute anche dalla presenza di cassa integrazione. Quindi c'è una capacità produttiva in Italia che non è sfruttata. Perché potenzialmente potresti fare ben oltre un milione di auto e oggi ne stai producendo molte meno", ha spiegato. "Questo è un tema che va affrontato e discusso e che non va lasciato solo alle imprese, ma c'è bisogno anche di un intervento del governo, visto che, per quello che riguarda la Francia, la presenza del governo c'è e si fa sentire anche in modo molto preciso", ha concluso Landini. (Beb)