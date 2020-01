Milano: legale Bravi, richiesta patteggiamento sua scelta personale, vuole chiudere vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta di patteggiare è una scelta personale, io avevo rappresentato la possibilità di un abbreviato condizionato, ma Michele vuole poter chiudere questa vicenda". Lo ha spiegato l'avvocato Manuel Gabrielli, legale del cantante scoperto da X Factor nel 2013, al termine dell'udienza preliminare davanti al gup di Milano. "Se arriviamo a una pena sospesa di un anno e sei mesi, in accordo con la procura, sotto il minimo edittale (due anni ndr) è perché vengono valutate una serie di dinamiche concrete", ha aggiunto il difensore che sottolinea come nella perizia cinematica, disposta dalla procura di Milano, per ricostruire la dinamica dell'incidente "non è emersa nessuna inversione a U e nessuna manovra vietata".(Rem)