Farnesina: sottosegretario Scalfarotto interviene al tavolo di Altaroma

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, è intervenuto questa mattina al tavolo di Altaroma dedicato all'economia circolare e al fashion design con lo scopo di valorizzare i talenti emergenti che contribuiscono alla tutela e allo sviluppo del sistema moda Italia sostenibile. Lo riferisce una nota della Farnesina. Proprio l'innovazione al servizio di un equilibrio ecologico e sociale è stata al centro dell'intervento del sottosegretario. "La dimensione sociale della moda deve andare di pari passo con quella ambientale. Entrambe sono le facce di una stessa medaglia: quella della sostenibilità. In questi giorni al World Economic Forum di Davos si parla molto di 'stakeholder responsibility'. Dobbiamo puntare a tutelare la competitività e l'unicità dei prodotti del made in Italy sui mercati esteri investendo sempre più in innovazione, tecnologia e qualità. Formazione e responsabilizzazione delle nuove generazioni sono la chiave per il futuro dell'Italia", ha dichiarato Scalfarotto.(Com)