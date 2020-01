Bari: al via alla Fiera del Levante il forum "Agire per il clima"

- Avviato questa mattina a Bari, presso il Padiglione istituzionale della Regione Puglia in Fiera del Levante, il primo Forum "Agire per il clima", un evento di partecipazione dal basso che ha chiamato a raccolta sindaci, esperti, associazioni e cittadini, insieme per scrivere il Piano strategico Puglia 20-30 e le Strategie per lo sviluppo sostenibile della Regione Puglia. In merito il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dichiarato: "Comincia oggi un processo di pianificazione che riguarda l'ambiente e che riassume questi quattro anni di Governo durante i quali, partendo dal nostro programma, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Uno su tutti convincere l'Europa e il Governo italiano a finanziare in maniera importante i processi di decarbonizzazione delle industrie dell'energia. Questo è un processo partecipato e il Forum, che si è insediato questa mattina, si affiancherà alle altre attività di partecipazione che stanno iniziando a scrivere il piano strategico per la Puglia. È la prima volta dal 1982 che vengono attuate seriamente le norme sulla programmazione delle azioni e della spesa". (segue) (Ren)