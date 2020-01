Speciale energia: portavoce governo di Cipro solleva sospetti su attività dell'unità navale turca Yavuz

- Il governo di Cipro ritiene che la Turchia abbia ottenuto alcune informazioni privilegiate sulle esplorazioni energetiche in un'area a sud dell'isola. E' quanto dichiarato dal portavoce del governo cipriota, Kyriacos Koushos, il quale parlando all'emittente greca "Ert" ha spiegato che "in qualche modo" Ankara ha ottenuto informazioni relative al blocco 8 della Zona economica esclusiva (Zee) di Nicosia. Il portavoce cipriota ha precisato di non ritenere che le suddette informazioni siano state diffuse dalle società a cui è affidata la licenza per le attività esplorative nell'area. "Voglio assolutamente chiarire che non c'è alcuna insinuazione sul fatto che le società (che hanno la licenza esplorativa nell'area) sono state in alcun modo coinvolte", ha precisato il portavoce. Gli studi preliminari sul blocco 8 dell'offshore cipriota sono state condotte dalle società Eni e Total, le quali hanno ottenuto dal governo di Nicosia la licenza esplorativa per le attività nell'area. "La Turchia è diventata un pirata nel Mediterraneo orientale", ha poi dichiarato il portavoce del governo di Nicosia, rispondendo al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che nei giorni scorsi ha dichiarato che Ankara intende avviare le attività esplorative nell'area a sud di Limassol, i cui giacimenti dovrebbero essere condivisi in parti uguali dalle due comunità di Cipro. "Suona come se un ladro stia offrendo al proprietario la metà di tutto", ha osservato Koushos. I sospetti sul fatto che la Turchia possa aver ottenuto informazioni riservate sul blocco 8 della Zee cipriota sono stati sollevati nelle scorse ore in un articolo del quotidiano cipriota "Phileleftheros": alla base della tesi ci sarebbe l'attività condotta nel fine settimana dall'unità navale turca Yavuz, inviata da Ankara nell'area, che avrebbe localizzato dei punti per le esplorazioni troppo vicini a quelli individuati dalle società che hanno la licenza nell'area. (Gra)