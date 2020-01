Speciale energia: Ucraina-Usa, Pompeo a Kiev il 31 gennaio, previsto incontro con Zelensky

- Le questioni più importanti sul piano energetico ed economico internazionale saranno al centro del prossimo incontro tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in programma per il prossimo 31 gennaio. Lo ha dichiarato il capo dello Stato ucraino parlando ai giornalisti a margine del Forum economico mondiale attualmente in corso a Davos, in Svizzera. “Abbiamo moltissimi argomenti di cui discutere, soprattutto in ambito economico ed energetico”, ha detto Zelensky. (Res)