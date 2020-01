Speciale energia: Brasile-India, possibile accordo per aumento forniture petrolifere

- Il ministero del Petrolio indiano potrebbe disporre l'aumento degli acquisti di petrolio dal Brasile nell'ottica di diversificare le fonti di approvvigionamento per le raffinerie statali del paese. Secondo quanto riporta il settimanale "Exame", l'accordo per l'aumento delle forniture potrebbe arrivare nel corso della visita di stato del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in agenda tra il 24 e il 27 gennaio. Secondo il settimanale, il ministero vorrebbe anche espandere il commercio di prodotti energetici con il Brasile. L'India è il terzo più grande consumatore mondiale di petrolio e importa l'80 per cento del proprio fabbisogno di materie prime. La maggior parte della domanda è soddisfatta da acquisti da paesi del Medio Oriente. Tuttavia le importazioni dalla regione nel corso dello scorso anno sono scese al minimo storico. Per soddisfare il proprio fabbisogno, l'India è prossima alla firma di contratti di fornitura annuale dalla Russia. (Brb)