Milleproroghe: Rampelli (Fd'I), dichiarato inammissibile emendamento cannabis, stop a imbecillità di Stato

- Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno dichiarato "non strettamente attinente alla materia" l'emendamento presentato da M5s, Pd, Leu e +Europa al decreto Milleproroghe per legalizzare la cannabis light. Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I nota che "non c'era oggettivamente nulla da prorogare, se non l'imbecillità di chi vuole che lo Stato, invece di promuovere la salute dei cittadini e stili di vita sani, si avventuri sulla strada della legalizzazione delle droghe".(Rin)