Energia: la Russia rivede il quantitativo di forniture di petrolio alla Bielorussia per gennaio

- La Russia ha rivisto il quantitativo delle forniture di petrolio alla Bielorussia, visto che sono iniziati gli approvvigionamenti verso Minsk da parte di paesi terzi, in particolare la Norvegia. Lo ha riferito una fonte dell’agenzia di stampa “Sputnik”, specificando che a gennaio la Russia fornirà alla Bielorussia circa 500 mila tonnellate di petrolio, invece delle originariamente previste 750 mila tonnellate. Come ha reso noto nei giorni scorsi un rappresentante della società statale Belneftekhim, la Bielorussia ha acquistato 80 mila tonnellate di petrolio norvegese, che verrà consegnato alla raffineria di Naftan attraverso il porto lituano di Klaipeda. "Un lotto di petrolio norvegese per un importo di 80 mila tonnellate è stato acquistato per la raffineria Naftan di Novopolotsk, e verrà consegnato attraverso il porto di Klaipeda il 22 gennaio", ha dichiarato il funzionario della statale Belneftekhim (Rum)