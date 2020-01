Albania: Trasparency international su percezione corruzione, paese retrocede in classifica mondiale

- L'Albania retrocede di 7 gradini nella classifica mondiale sull'indice della percezione della corruzione stilato da Trasparency international. Secondo il rapporto sul 2019, pubblicato oggi, l'Albania si trova al 106mo posto, con 35 punti su un massimo di 100 che dimostra il più alto livello di corruzione, ossia un punto in meno rispetto alla precedente valutazione. Dopo un positivo andamento registrato dal 2012 fino al 2017, per Tirana è la seconda volta consecutiva che la sua posizione nella classifica sulla percezione della corruzione va in peggioramento, diventando il fanalino di coda nei Balcani occidentali.(Alt)