Auto: Landini, senza intervento pubblico non si può gestire transizione a elettrico

- Senza un intervento pubblico, non si è in grado di gestire il processo di cambiamento del settore automobilistico di transizione all'elettrico, nell'interesse dei lavoratori e del paese. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al Parlamento europeo di Bruxelles, dove partecipa all'evento "L'Europa sociale e del lavoro per chi emigra. Dalla tutela del diritto individuale al riconoscimento del diritto collettivo" organizzato dall'eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino. "Siamo preoccupati da un po', anche perché il settore auto del nostro paese paga un ritardo molto forte", ha risposto a chi gli ha chiesto se la Cgil sia preoccupata per il fatto che la transizione all'elettrico rischia di avere un impatto significativo sui posti di lavoro perché il motore elettrico ha meno componenti rispetto a quello a scoppio. "Da un certo punto di vista per fortuna adesso si sta lavorando per fare una intesa tra francesi e italiani. Perché quello che sta succedendo nel settore dell'auto è un processo di unificazione molto forte, sono necessari una quantità di investimenti enormi per cambiare i sistemi di produzione e noi paghiamo un ritardo, che in tanti hanno fatto finta di non vedere, perché continuiamo a produrre benzina, diesel e poco di nuovo c'è bisogno di progettare", ha detto Landini. (segue) (Beb)