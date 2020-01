Auto: Landini, senza intervento pubblico non si può gestire transizione a elettrico (2)

- Per il segretario generale della Cgil "il tema, oggi, è avere consapevolezza che questo è un processo di cambiamento molto forte. Credo ci sia un ragionamento che riguarda quali strumenti di ammortizzatori sociali ti dai, anche per gestire processi di transizione di questa natura che sono medio lunghi" e allo stesso tempo "credo che questo settore ci indica come bisogna ragionare in un modo diverso". Secondo Landini, "oggi il prodotto non è più l'auto, il camion o il pullman. Il prodotto è la mobilità, come si spostano le persone, come si spostano le merci, come si costruiscono le città. E allora c'è un discorso complessivo da fare". Perché "non è solo il problema di come faccio l'auto", ma "il problema è, nel momento in cui progetto un prodotto, come penso che questo non produca danni e come può essere riciclato. La novità vera della tecnologia digitale è questa, che nel momento in cui progetti una cosa sei già in grado di sapere gli effetti che può avere. Questo cambia il quadro. Ecco perché dico che c'è bisogno anche di un intervento pubblico. Certo che questo significa creare anche nuovi posti di lavoro con caratteristiche diverse", ha aggiunto il segretario generale della Cgil. (segue) (Beb)