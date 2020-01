Auto: Landini, senza intervento pubblico non si può gestire transizione a elettrico (3)

- Secondo Landini, "questa complessità di temi richiede un confronto a più voci" e in Italia "stiamo chiedendo che il governo convochi un tavolo per affrontare questi temi". Per il segretario generale, il tema "non riguarda solo l'auto", perché "il settore della componentistica dà lavoro a centinaia di migliaia di persone che generalmente lavorano ormai per la Francia, la Germania, e quindi c'è un discussione europea che va fatta". Ma "c'è anche un problema di formazione, di ricerca, di politica industriale, di tornare a una idea di sviluppo diverso" e "in tutto questo, c'è bisogno di un ruolo diverso del pubblico, di un intervento pubblico nell'economia". Proprio su questo, Landini ha sottolineato che "dentro Psa c'è la presenza pubblica" e che "nel nostro paese, al di là delle dispute ideologiche, le maggiori imprese che sono rimaste sono generalmente pubbliche. Basti pensare a Enel, Eni, per non citare Fincantieri, Finmeccanica. Quindi il problema della presenza pubblica non è se è bella o brutta, ma per fare che cosa, con quali progetti, quali idee. Io sono convinto - ha concluso Landini - che, oggi, senza un intervento pubblico, non si è in grado di gestire questo processo di cambiamento nell'interesse dei lavoratori e del paese, non di qualche azionista che aumenta i suoi profitti". (Beb)