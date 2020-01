Rai: De Petris-Fornaro (Leu), da Vespa grave scorrettezza

- Quanto andato in onda ieri sera è stato "una grave scorrettezza, e una grave violazione della par condicio, e questo il conduttore ne era consapevole vista la sua lunga esperienza". Lo affermano i capigruppo di Leu di Camera e Senato, rispettivamente Federico Fornaro e Loredana De Petris, componenti della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, commentando l'intervento di ieri sera del leader della Lega, Matteo Salvini, a "Porta a Porta". "Non è accettabile che alla vigilia di una elezione regionale a un leader venga riservato uno spazio senza contraddittorio durante l'intervallo della partita trasmessa in prima serata. E' necessario non solo riequilibrare ma sanzionare i responsabili a partire dal conduttore. Il presidente Foa e l'amministratore Salini provvedano immediatamente", aggiungono. (Com)