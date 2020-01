Frosinone: ubriaco alla guida minaccia e aggredisce carabinieri, arrestato

- Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per questo, un uomo di 44 anni di Roccasecca (Fr), già gravato da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato arrestato la scorsa notte dal personale del Norm, aliquota radiomobile della compagnia di Pontecorvo e del comando della stazione carabinieri di Ceprano. L'uomo, alla guida della sua auto in stato di evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato fermato dai militari, ma durante il controllo ha perso la testa e, con un pugno, ha sfondato il vetro della sua auto e poi si è scagliato sia verbalmente che fisicamente contro i carabinieri. Immediatamente bloccato, è stato arrestato. Nel corso della perquisizione del veicolo, inoltre, è stata trovata e sequestrata un'ascia. Ad espletate formalità di rito e così come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione poiché sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa che venga fissata l’udienza del rito direttissimo. (Rer)