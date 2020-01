Ucraina: Kiev perde punti nella classifica sulla corruzione di Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina si trova al 126mo posto nella nuova classifica di Transparency International sull’indice di corruzione percepita. Il paese ex sovietico perde due punti, totalizzandone 30 su 100 nel 2019, e finendo quindi in 126ma posizione su 180 paesi. L’Ucraina resta comunque sopra la Russia, ferma al 137mo posto, ma molto dietro altre nazioni vicine, come la Polonia (41ma), la Slovacchia (59ma) e la Bielorussia (66ma).(Res)