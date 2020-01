Speciale energia: bancarotta aziende petrolifere Usa e Canadesi in aumento nel 2019

- Il numero di compagnie petrolifere statunitensi e canadesi finite in bancarotta nel corso del 2019 è aumentato del 50 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente, e pare destinato ad aumentare ulteriormente in futuro per effetto del progressivo calo dei prezzi degli idrocarburi. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato ieri dalla società legale di Dallas Haynes and Boone. Secondo il rapporto, le bancarotte di aziende Usa e canadesi dedite all'esportazione e alla produzione di petrolio e gas sono ammontate a 42 lo scorso anno, contro le 28 del 2018. (Res)