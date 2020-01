Speciale energia: Spagna, Endesa, un terzo dell'energia di Andorra sarà verde

- Il gruppo spagnolo Endesa garantirà dal 2021 ad Andorra una produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 33 per cento del totale. L'impegno, riferisce la stampa spagnola, è stato ratificato in un accordo firmato dal direttore generale del marketing di Endesa, Javier Uriarte e dal direttore generale di Feda (gruppo produttore, importatore e distributore di elettricità in Andorra), Albert Moles, come espressione della "reciproca volontà di scommettere sulla riduzione delle emissioni" di anidride carbonica nell'atmosfera. In particolare, l'accordo prevede che 70 Gwh di energia elettrica vengano importati ogni anno con la certificazione di origine rinnovabile rilasciata dalla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc), che equivale a circa un terzo dell'energia elettrica che viene importata dalla Spagna nel principato. Il resto dei Gigawatt, fino a raggiungere i 210 Gwh consumati ogni anno in Andorra, continuerà ad essere fornito da Endesa, come avviene attualmente e sulla base del mix energetico offerto dal mercato. Il gruppo Enel è azionista per il 70 per cento di Endesa. (Res)