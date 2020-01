Speciale energia: Paesi Bassi, Total installerà 20mila stazioni di ricarica per auto elettriche

- Il gruppo francese Total installerà nei Paesi Bassi 20mila stazioni di ricarica per le automobili elettriche. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che il gruppo non ha dato i dettagli della concessione che durerà undici anni. Total ha fatto sapere che l'elettricità sarà “100 per cento rinnovabile”e sarà prodotta nei Paesi Bassi. L'obiettivo dell'azienda è quello di arrivare ad installare 150mila punti di ricarica in tutta Europa, il doppio della cifra attuale. Il gruppo ha annunciato ieri, 22 gennaio, che il contratto firmato con la regione metropolitana di Amsterdam rappresenta “il più grande mercato pubblico di ricarica per i veicoli elettrici in Europa”. (Res)