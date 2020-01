Speciale energia: riunione tecnica a Khartum, riempimento diga Gerd inizierà fra luglio e agosto

- Gli esperti di Etiopia, Egitto e Sudan riuniti ieri nella capitale sudanese Khartum per discutere sul funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) hanno concordato che il riempimento della diga avverrà durante la stagione delle piogge, da luglio ad agosto, e continuerà a settembre “a determinate condizioni”. È quanto emerso al termine della riunione, secondo quanto riferito dall’emittente etiope “Fbc”. La scorsa settimana i ministri degli Esteri e delle Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan, riuniti a Washington, hanno raggiunto un accordo preliminare sul riempimento e il funzionamento della diga Gerd e hanno concordato che l’accordo finale dovrà essere siglato entro la fine di gennaio. È quanto emerge dal comunicato finale diffuso dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti al termine della riunione, secondo cui le parti hanno concordato di riempire la diga a scaglioni durante la stagione delle piogge, tenendo conto dell'impatto sui bacini idrici a valle del fiume Nilo. In base all’accordo, il riempimento iniziale della diga, che dovrebbe iniziare a luglio, garantirà il rapido raggiungimento di un livello di 595 metri sul livello del mare la prima generazione dell'elettricità, fornendo al contempo misure adeguate di mitigazione per l'Egitto e il Sudan in caso di periodi di siccità prolungati. Nel frattempo sono previsti altri colloqui tecnici e legali prima della riunione finale in programma il 28 e 29 gennaio prossimi a Washington, in occasione della quale dovrebbero finalizzare l'accordo. (Res)