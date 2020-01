Speciale energia: ministro kazakho incontra country manager Shell Lazare, focus su cooperazione

- Il ministro delle Risorse naturali kazakho, Magzum Mirzagaliyev, ha incontrato oggi il country manager della compagnia energetica Shell per la repubblica centrasiatica, Olivier Lazare, invitando l’azienda a valutare nuovi investimenti nell’esplorazione geologica del bacino del Mar Caspio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. “Abbiamo parlato di un possibile rafforzamento della cooperazione”, ha scritto Mirzagaliyev sul suo profilo Twitter, aggiungendo che le parti hanno concordato sulla necessità di creare un gruppo di lavoro congiunto per valutare nuovi investimenti per promuovere l’esplorazione geologica del bacino del Mar Caspio. (Res)