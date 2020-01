Speciale energia: Russia, Ad Lukoil Alekperov fiducioso su estensione Opec+ fino al termine del 2020

- L’amministratore delegato della compagnia russa Lukoil, Vagit Alekperov, ha dichiarato oggi di essere fiducioso in merito all’estensione dell’accordo Opec+ sui tagli alla produzione petrolifera fino alla fine del 2020. Lo ha detto parlando con i giornalisti a margine del Forum economico mondiale attualmente in corso a Davos, in Svizzera. “Si, credo che l’accordo sarà esteso fino a fine anno”, ha detto. (Res)