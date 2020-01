M5s: Carrara (FI), Patuanelli leader? Grillini usano Mise come passatempo

- "Si parla di Patuanelli come del possibile nuovo capo politico del M5S e allora, da imprenditore prima ancora che da parlamentare, mi domando se i grillini abbiano scambiato il Mise per un passatempo, un luogo ricreativo dove riposarsi dopo le fatiche della gestione del loro partito". Lo afferma il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia. "I dossier Alitalia ed ex Ilva – continua Carrara - i circa 150 tavoli di crisi aziendali, le migliaia di lavoratori che rischiano il posto, meritano un ministro competente e a tempo pieno. Aver affidato, nel governo Conte 1, l'incarico di ministro dello sviluppo economico a Di Maio, che era al contempo vicepremier, ministro del Lavoro, titolare della delega alle telecomunicazioni e capo politico del M5s, è stato un errore evidentissimo. Ma se errare è umano, perseverare è diabolico: Patuanelli scelga fin da ora che cosa vuol fare".(Com)