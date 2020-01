Finestra sul mondo: Usa, battaglia sulla previdenza sociale tracima nella campagna per le presidenziali 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente Donald Trump e dei principali candidati presidenziali democratici nei giorni scorsi hanno spinto il tema della previdenza sociale al centro della campagna del 2020, rivelando tensioni all'interno dei partiti politici sulla spesa pubblica e un programma che paga benefici mensili a quasi 70 milioni di persone. Ieri è sembrato che Trump esprimesse una nuova apertura al rinnovamento di programmi come il "Social Security" e "Medicare", aprendo potenzialmente le porte, in caso di rielezione, alla revisione di due dei più grandi programmi di welfare governativo del paese. A margine del World Economic forum di Davos, in Svizzera, il capo della Casa Bianca ha sostenuto che una maggiore crescita economica renderebbe più semplice sostenere la spesa in favore di quei programmi. Intanto sul fronte delle primarie democratiche, è in corso un acceso dibattito su un vecchio video che mostra l'ex vicepresidente Joe Biden allinearsi con i Repubblicani sulla necessità di ridurre la spesa in tema di previdenza sociale. Biden è anche al centro delle polemiche per aver sostenuto, in opposizione all'ex presidente Barack Obama, misure in favore delle società di carte di credito. (Sit)