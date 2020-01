Marche: borse lavoro e ricerca, su Bur bando per assunzioni imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato, sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Marche) del 23 gennaio 2020, il bando per gli aiuti alle assunzioni dei borsisti beneficiari delle borse lavoro e borse di ricerca. In merito l'assessore al Lavoro della Regione Marche, Loretta Bravi, ha dichiarato: "Grazie a questo intervento, si completa un percorso integrato di politica attiva del lavoro finanziata dal Fondo sociale europeo con una delibera quadro del febbraio 2019. I disoccupati (adulti e giovani laureati) che hanno svolto una esperienza formativo-professionale presso un'impresa, uno studio professionale, un'associazione senza scopo di lucro, beneficiando di una borsa lavoro over 30 o di una borsa di ricerca under 30 finanziata dalla Regione, sono portatori di una dote assunzionale (bonus economico) della quale può beneficiare sia il soggetto ospitante, che altro datore di lavoro, con sede operativa nel territorio regionale. Il datore di lavoro, assumendo un borsista con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, full o part time o con un apprendistato professionalizzante, ha la possibilità di ricevere un contributo che varia a seconda della tipologia contrattuale applicata", ha concluso Bravi. (segue) (Ren)