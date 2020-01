Marche: borse lavoro e ricerca, su Bur bando per assunzioni imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando della Regione Marche stanzierà risorse importanti per agevolare le imprese che assumono i borsisti. A integrazione dei quasi 8 milioni di euro riservati alle borse, ora la Regione riserverà 4 milioni di euro per le assunzioni: 3 milioni per circa 300 assunzioni di coloro che hanno realizzato una borsa lavoro, e 1 milione per circa 100 assunzioni dei giovani che hanno svolto una borsa di ricerca. L' incentivo è compreso tra 2.500 e 10.000 euro. Ogni datore di lavoro/impresa potrà accedere a un numero massimo di incentivi, proporzionale al numero dei dipendenti in azienda. L'incentivo potrà esser riconosciuto alle assunzioni effettuate dopo la presentazione della domanda, da parte delle aziende, sulla piattaforma Siform 2. (Ren)